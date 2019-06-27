Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп проведут встречу во время саммита G20 в пятницу в городе Осака. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг представитель Белого дома.

Согласно заявлению представителя администрации США, "Трамп и Путин проведут встречу в 14:00 по местному времени (08:00 мск) в городе Осака".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Трамп проведут отдельную встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня во второй половине дня. Беседа может продлиться около часа. Ушаков добавил, что переговоры состоятся на площадке, которая предназначена для встреч лидеров, подобрала ее американская сторона. По словам помощника Путина, лидеры сами определят повестку дня встречи.

Ранее Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным. «У меня будет хороший разговор, но что я скажу, это не ваше дело», — заявил он журналистам перед вылетом в Японию.