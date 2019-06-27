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МЧС Армении будет расследовать причины возникновения пожаров


Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении призывает воздерживаться от нарушений правил пожарной безопасности.

“Сообщаем, что министерство будет последовательно расследовать причины возникновения пожаров и в случае выявленных правонарушений будут применены санкции, предусмотренные законом”, - говорится в сообщении МЧС.




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