МЧС Армении будет расследовать причины возникновения пожаров

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении призывает воздерживаться от нарушений правил пожарной безопасности.

“Сообщаем, что министерство будет последовательно расследовать причины возникновения пожаров и в случае выявленных правонарушений будут применены санкции, предусмотренные законом”, - говорится в сообщении МЧС.