Участники многотысячного митинга в субботу в 19:00 (18:00 мск) устроят так называемый Марш свободы, пройдя несколько километров пешком от площади Республики до площади Свободы, заявил в среду на митинге у здания парламента в Тбилиси один из организаторов демонстрации Шота Дигмелавшили, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Запомните, в субботу в семь часов вечера собираемся на площади Республики и устраиваем "Марш свободы" по площади Свободы. Передайте всем вашим знакомым", - обратился Дигмелашвили к митингующим.

Митинги возобновились и в среду. У здания парламента вновь собрался народ. Нынешний масштаб митинга уступает демонстрациям, которые устраивались в первые дни. Демонстранты символично завязали себе по одному глазу красными лентами, таким образом выразив поддержку тем людям, которые при разгоне митинга потеряли глаза. После того, как зазвучал гимн Грузии, митингующие подкинули повязки в воздух.