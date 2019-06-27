Выход из ЕС объединит и Консервативную партию, и Британию, считает Джонсон

Выход Британии из Евросоюза в установленный срок до 31 октября объединит и переживающую кризис Консервативную партию, и всю страну, считает фаворит гонки за пост нового лидера консерваторов и премьера Борис Джонсон, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Партия переживает кризис и теряет поддержку (избирателей). Чтобы это исправить, необходимо сделать следующее: во-первых, выйти из ЕС 31 октября. Британии нужен тот (премьер), который верит в этот проект… Во-вторых, необходимо объединить и партию, и страну. Нужно объединить страну, точно так же, как я объединил Лондон (в бытность мэром)", - сказал Джонсон во время дебатов с главой МИД Джереми Хантом в среду вечером.

Третьей составляющей успеха экс-глава МИД назвал подготовку партии к тому, чтобы "нейтрализовать" оппозицию и нанести разгром лейбористам во главе с Джереми Корбином.

Говоря о составе нового правительства, Джонсон заявил, что не делает никаких обещаний, но его кабинет министров будет "очень способным".