Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии выросло до 22 человек. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в медицинских службах региона.

"Всего на данный момент 22 пострадавших, 15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

При аварийной посадке погибли два члена экипажа. Всего на борту самолета находились 46 человек, в том числе четыре члена экипажа.

У самолета Ан-24 в воздухе отказал один из двигателей. Как сообщили ТАСС в МЧС России, во время посадки в Нижнеангарске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. "При торможении воздушное судно развернуло, и оно столкнулось с очистными сооружениями. Пробив ограждение, самолет загорелся", - рассказали в МЧС.

На данный момент пожар локализован. Спасти удалось 44 человека.