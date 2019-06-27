“Айастани Анрапетутюн”: рестораны, загрязняющие реку Раздан будут наказаны по закону

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Начальник природоохранного управления мэрии Еревана Хачик Акопян, говоря о причинах и последствиях загрязнения реки Раздан, сказал, что Раздан доходит до Еревана уже несколько загрязненным. В дополнение к этому, действующие в Разданском ущелье рестораны и другие места отдыха способствуют еще большему загрязнению реки. Большинство ресторанных комплексов не имеют системы удаления сточных вод. Акопян сказал, что до 2025 года все частные компании обязательно должны иметь соединения с очистительными станциями. Общины также обязаны упорядочить это до 2030 года, иметь собственные станции, или подключение к другим действующим станциям очистки. “Это обязательство, установленное законом, в случае невыполнения будут штрафы, предусмотренные законом, а также прекращение деятельности частных лиц”, - подчеркнул Акопян, одновременно сообщив, что уже выявлены все ранее сделанные проекты и они стараются найти самое рациональное решение ситуации”.

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