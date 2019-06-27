Глава МИД Армении встретился со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 26 июня принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаари и возглавляемую им делегацию. Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя гостей, министр Мнацаканян высоко оценил периодические визиты специального представителя ЕС и проведение подобных встреч для обсуждения региональных проблем и вопросов в рамках мандата специального представителя ЕС.

Зограб Мнацаканян представил собеседнику последние развития вокруг процесса мирного урегулирования карабахского конфликта, подробности заседаний с главой МИД Азербайджана в Вашингтоне под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Касаясь обострения ситуации на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном в период, предшествующий встрече, министр Мнацаканян подчеркнул негативное влияние подобных развитий на процесс мирного урегулирования.

В деле продвижения мирного процесса глава МИД РА подчеркнул важность формирования среды, способствующей миру и укрепления режима прекращения огня в этих рамках, осуществления мероприятий по снижению рисков и исключения воинственной риторики.