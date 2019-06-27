“Айастани Анрапетутюн”: разница в зарплатах обусловлена не половым признаком, а занимаемой должностью

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Согласно статистическим данным, средняя зарплата женщин в Армении ниже зарплат мужчин на 32,5%, хотя высшее или послевузовское образование имеют 30,3% занятых женщин, а мужчин - 28,1%. В годовом показателе валового внутреннего продукта Армении потери составляют не менее 50 - 60 млн долларов в результате неравномерного распределения женского потенциала. Почему же женщины получают более низкую зарплату?

Начальник управления труда и занятости Министерства труда и социальных вопросов РА Жора Саркисян не отрицает, что, возможно, в частном секторе есть разница между зарплатами мужчин и женщин, однако в государственной системе, по его словам, зарплаты утверждаются законом и четко определена зарплата работника в данном штате. Разница в зарплатах на рынке труда, по его словам, скорее обусловлена не половым фактором, а занимаемой должностью”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.