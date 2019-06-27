Европейские индексы - 26-06-19

МОСКВА, 27 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.14% и составил 12245.32 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.25% и составил 5500.72 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 7416.39 пункта, а российский RTSI вырос на 0.42% и составил 1386.63 пункта.