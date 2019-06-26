Трамп заявил, что не торопится заключать соглашения с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет торопиться заключать какие-либо соглашения с Ираном, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.
"Если этого не произойдет, меня это устраивает. У меня есть неограниченное время", - сказал Трамп, говоря о возможных соглашениях с Тегераном. Он выступал на религиозно-консервативной конференции в американской столице.
Отношения США с Ираном резко обострились в последние недели.
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