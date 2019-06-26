Трамп заявил, что не торопится заключать соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет торопиться заключать какие-либо соглашения с Ираном, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Если этого не произойдет, меня это устраивает. У меня есть неограниченное время", - сказал Трамп, говоря о возможных соглашениях с Тегераном. Он выступал на религиозно-консервативной конференции в американской столице.

Отношения США с Ираном резко обострились в последние недели.