Футболки, кошельки и другие вещи, изготовленные в приграничных селах Тавуша, вызвали большой интерес у покупателей

В швейном цехе “Нансон” приграничной общины Беркабер Тавушской области и в художественной школе “Ерекнук” день ото дня увеличивается количество заказов. Как сообщает «Арменпресс», швейный цех “Нансон”, основанный в Беркабере за год своей деятельности успел наладить деловые связи с 40 различными компаниями.

“Цех был основан в прошлом году и в нашей работе день ото дня мы видим все больше положительных тенденций, потому что мы периодически получаем заказы, увеличились и объемы заказов. Даже бывали ситуации, когда мы не могли успеть выполнить заказы, поэтому решили увеличить территорию цеха”, - сказал основатель цеха Хорен Худавердян.

По его словам, их цех решает также и социальную проблему жителей села и дает возможность жителям оставаться в селе. “К сожалению, сырье привозится из-за рубежа, для пошива одежды в Армении нет тканей такого качества, а рынок требует кусок высокого качества”, - отметил основатель цеха.

Швейный цех создан при поддержке организации “Граница”. Беркаберскому предпринимателю также содействует и армянский офис Программы развития ООН.

А члены организации “Ерекнук”, действующей в художественной школе Кохба, уже более 10 лет создают аксессуары ручной работы: иллюстрированные кошельки, сумки, очечники и мешочки для телефонов, пояса, колье, шейные платки “батик”, декоративные композиции и другие сувениры, часть суммы, вырученной от продажи которых тратится на нужды школы.

“Инициатива действует уже более 10 лет. Художественную школу Кохба посещают не только дети этого приграничного села, но и окружающих общин. Частная школа - благотворительная и бесплатная, то есть не имеет финансовой поддержки со стороны государства, поэтому мы решили каким-то образом помочь школе. С этой целью мы создали эту группу, в которой более 10 сотрудников. Мы продаем продукцию на всей территории Армении, в основном через интернет”, - сказала одна из основателей инициативы Сатеник Гулиджанян.

Члены инициативы “Ерекнук” обучают детей также и прикладному искусству, живописи на шелке, ковроткачеству и др.