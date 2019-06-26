МИД Армении и Германии провели политические консультации

Политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Германии состоялись в Берлине 24-25 июня. Армянскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Авет Адонц, а немецкую делегацию - заместитель политического директора МИД Германии Михаэль Зиберт.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов армяно-германской двусторонней повестки дня, обменялись мнениями о перспективах дальнейшего углубления сотрудничества в торгово-экономической, образовательной, культурной и других сферах.

На встрече стороны высоко оценили армяно-германский политический диалог на высоком уровне.

Коснувшись нынешнего этапа партнерства и развития Армении и ЕС, армянская сторона представила процесс координации между сторонами по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС и подчеркнула важность ратификации соглашения Германией.

В результате консультаций стороны обменялись мнениями о начале диалога по упрощению визового режима между ЕС и Арменией, а также о важности поддержки стран-членов ЕС в этом процессе.

Собеседники затронули актуальные региональные и международные проблемы. Также были обсуждены вопросы, связанные с работой армяно-германской межправительственной комиссии в предстоящем году.

В тот же день делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Армении встретилась с вице-председателем Постоянной комиссии Бундестага Германии по международным отношениям Даниэлой Де Риддер.

Заместитель министра иностранных дел Авет Адонц представил путь перехода Армении к парламентской системе правления и шаги, предпринятые в этом направлении.

Собеседники коснулись важности углубления армяно-германского межпарламентского сотрудничества, что придаст импульс дальнейшей активизации отношений в двустороннем и многостороннем форматах.

25 июня делегацию, возглавляемую заместителем министра иностранных дел Республики Армения, принял начальник отдела по делам Центральной, Восточной, Южной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии аппарата канцлера Германии Матиас Люттенберг.

На встрече собеседники обсудили вопросы, связанные с углублением армяно-германского сотрудничества. Немецкая сторона также была проинформирована о реформе судебной системы в Армении, о шагах, предпринятых на этом пути.