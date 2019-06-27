Предстоящие на 27 июня мероприятия

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

27 июня постоянная комиссия НС по экономическим вопросам инициировала рабочее обсуждение на тему “О существующей ситуации на рынке молочной продукции”.

В Ереване состоится 10-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией. С речью выступят вице-премьер РА Тигран Авинян и вице-премьер, министр территориального развития и инфраструктур Грузии Майя Цкитишвили.

В правительстве Армении состоится очередное заседание. На повестке дня более трех десятков вопросов.

В МИД Армении состоится встреча министра иностранных дел и стимулирования торговли Мальты Кармело Абела с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Министры выступят на пресс-конференции.

Сегодня состоится ежегодная научная конференция армянского экономического союза. Со вступительной речью выступит и. о. ректора АГЭУ, профессор Рубен Айрапетян.

Государственный хореографический ансамбль Армении “Барекамутюн” представит две большие постановки – “Лореци Сако” и “Маро”, посвященные 150 - летию со дня рождения Ованеса Туманяна.

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