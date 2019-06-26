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Трамп исключил возможность проведения наземной операции США против Ирана


Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность проведения американской наземной операции против Ирана, однако уверен, что Вашингтон обладает превосходящими силами. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил в среду в эфире телеканала "Фокс бизнес".

На вопрос о том, будет ли война между США и Ираном, Трамп ответил: "Надеюсь, что нет. Но если что-то произойдет, мы в очень выигрышном положении". "Я не говорю о наземной операции, я не говорю, что мы отправим миллион солдат, - добавил он. - Я просто говорю, если что-то произойдет, это не займет много времени".

 

 




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