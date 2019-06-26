Трамп назвал возможным сокращение экономического взаимодействия между США и Китаем

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность частичного сворачивания экономических связей между США и Китаем, если страны не смогут достичь договоренности по торговле. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в среду в эфире телеканала Fox Business.

Американскому лидеру был задан вопрос о том, какие действия он может предпринять, если Вашингтону и Пекину не удастся решить спорные вопросы по торговле. "Мой план "Б" по Китаю - ежемесячно взимать миллиарды и миллиарды долларов, и мы будем вести все меньше и меньше дел с ними", - сказал он. Трамп также не исключил введения новых пошлин на китайские товары.

При этом Трамп не исключил, что в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Осаке удастся достичь торгового соглашения и избежать введения Вашингтоном дополнительных пошлин на китайские товары.