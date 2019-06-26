В Осаке в преддверии саммита G20 ограничили движение автобусов

Транспортные компании приняли решение отменить ряд междугородных автобусных рейсов из-за ограничения движения по дорогам западного японского города Осака, которые вводятся на время проведения саммита Группы двадцати. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщили организаторы мероприятия.

Отправление части из них было перенесено в соседние города Кобэ и Киото, однако большую часть пришлось отменить.

В день с центрального вокзала Осаки в разные районы страны отправляется около 400 автобусов, которые едут по платным скоростным магистралям. Это один из самых дешевых способов перемещения на большие расстояния по Японии. Наибольшим спросом пользуются ночные автобусы, поскольку скоростные экспрессы "синкансэн" ходят с раннего утра и до полуночи, а ночью у них перерыв в работе.

Ранее на вокзалах и станциях метро Осаки из-за антитеррористических мер запретили пользоваться мусорными баками и камерами хранения.

Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Как ожидается, безопасность во время саммита будут обеспечивать более 30 тыс. полицейских.

На мероприятие зарегистрировалось около 7 тыс. журналистов. Пресс-центр будет организован непосредственно в месте проведения саммита - в международном выставочном комплексе INTEX Osaka.