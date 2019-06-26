Трамп заявил, что считает Россию лишь потенциальным противником

Президент США Дональд Трамп заявил, что не называет Россию противником Соединенных Штатов, но считает потенциальным противником. Соответствующую точку зрения он высказал в среду в интервью телеканалу Fox Business, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я не называю Россию противником, но они являются потенциальным противником", - сказал американский лидер.

Трамп упомянул об этом в контексте ситуации с выплатами странами НАТО своих взносов в бюджет организации. "Германия платит России миллиарды и миллиарды долларов за энергетику. Они отдают России миллиарды долларов, и тем не менее предполагается, что мы должны защищать Германию. А Германия отказывается платить. Они не платят НАТО то, что они должны платить", - подчеркнул он.

"Они платят миллиарды долларов потенциальному противнику, от которого мы, как предполагается, должны их защищать", - добавил президент США.