Я искренне верю, что человек живет до тех пор, пока он делает открытия, учится и созидает: Армен Саркисян

Находящийся с рабочим визитом в Швейцарии, президент Армении Армен Саркисян в рамках проходящего в Цюрихе международного фестиваля STARMUS дал интервью международному журналу и радиостанции Monocle .

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, говоря о фестивале STARMUS, президент Саркисян отметил, что это очень успешный фестиваль, который представляет ценности 21-го века. Президент коснулся этих ценностей в своей книги «Квантовое поведение мировых рисков», которая скоро выйдет. Армен Саркисян особо отметил, что люди взаимосвязаны, и взаимосвязанный мир стал важной частью современной жизни.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как применить элементы опыта, накопленного в ходе предыдущей работы, на нынешней политической должности, президент Саркисян сказал, что это зеркально не отражается на его реальную жизнь. «Реальная жизнь подтверждает мою теорию о том, что многие вещи в нашей жизни можно объяснить пониманием поведения взаимосвязанных элементарных частиц, - сказал президент, - знания, которые мы имеем в математике, могут быть применены к социальному поведению или политике».

В частности, по примеру STARMUS президент Саргсян вспомнил, как основатель фестиваля Гарик Исраелян рассказывал, что когда он инициировал фестиваль, он понятия не имел, каким будет конец. «То есть существовал принцип неопределенности, который применим как к квантовой механике, так и к STARMUS», - сказал президент Саркисян.

Он отметил, что участниками фестиваля являются серьезные люди, в том числе 10-20 лауреатов Нобелевской премии, которые никогда попусту не будут тратить свое время, люди, посвятившие свою жизнь определенным темам - от математики до теории, физики, гравитации, астрофизики, астрономии, биологии, химии и т.д.

«Эти люди приходят на фестиваль, потому что это новый мир, - сказал Армен Саркисян. - Это самое простое объяснение, которое я могу дать на одном примере. 30-40 лет назад я проводил исследования в области относительной астрофизики, выполняя комплексное моделирование нейтронной звезды. Когда я делал это моделирование, нужно было использовать компьютер. Но 40 лет назад самый мощный персональный компьютер имел память в 10 килобайт. Сегодня вы можете делать это в режиме реального времени и даже показывать людям, и это просто замечательно.

Второй важный момент - сделать науку более популярной. Когда я был молодым, меня вдохновляла идея полета в космосе. Армения была очень развитой страной в бывшем Советском Союзе, в которой были электронный ускоритель, Бюраканская обсерватория и так далее. Быть ученым было очень привлекательно».

Сегодня, по словам президента, очень привлекательна профессия программиста.

«Однако будущее не за программированием, будущее за математическим моделированием сложных систем, искусственным интеллектом, управлением большими объемами данных, - сказал президент Армении. - Поэтому, чтобы побудить молодого человека заняться этим, необходимо создать энтузиазм. А что вдохновляет лучше, чем такой фестиваль, где есть великолепные музыканты, художники, которые любят науку, есть великие ученые, которые любят искусство, есть великие астронавты, которые являются послами науки, потому что они летают на устройствах, созданных великими учеными».

Могут ли космические программы по-прежнему иметь такое же влияние, как советские проекты над детьми СССР? Коснувшись этого вопроса журналиста, президент Саркисян, в частности, сказал, что дети или широкая общественность могут вдохновляться и другими вещами. «

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