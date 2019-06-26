Азиатские индексы - 26-06-19

ТОКИО, 26 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.51% и составил 21086.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.59% и составил 1534.34 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.19% и составил 2976.28 пункта, а HANG SENG вырос на 0.13% и составил 28221.98 пункта.