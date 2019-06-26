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Азиатские индексы - 26-06-19


ТОКИО, 26 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.51% и составил 21086.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.59% и составил 1534.34 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.19% и составил 2976.28 пункта, а HANG SENG вырос на 0.13% и составил 28221.98 пункта.




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