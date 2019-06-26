Сегодня под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна в правительстве состоялось заседание руководящей комиссии “Программы содействия избирательным процессам в Армении”.

Как сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна, в заседании приняли участие постоянный представитель Программы развития ООН, послы и представители посольств стран, оказавших содействие Армении в рамках “Программы содействия избирательным процессам в Армении”.

В начале заседания вице-премьер Мгер Григорян и постоянный представитель ПРООН Дмитрий Марясин выступили с приветственным словом. Вице-премьер-министр высоко оценил первую программу, реализованную при поддержке Европейского союза, Германии, Соединенного Королевства и Швеции, которая содействовалапроведению внеочередных парламентских выборов в 2018 году.

Мгер Григорян отметил также важность старта второй финансируемой Японией программы, которая направлена на развитие и укрепление потенциала избирательных органов в поствыборный период. Вице-премьер-министр от имени правительства выразил признательность послам государств, вовлеченным в программу развития ООН и “Программу содействия избирательным процессам в Армении” за участие в процессе, направленном на долгосрочное и всеобъемлющее усиление и укрепление стабильности избирательных органов. По словам вице-премьера, долгосрочное институциональное развитие избирательных органов является одной из приоритетных целей.

Дмитрий Мариясин также отметил важность реализации программ и констатировал эффективное сотрудничество с правительством, после чего передал слово главному советнику программы, который кратко представил ход программы и дальнейшие шаги.

Затем заседание продолжилось в формате вопросов и ответов.

По завершении заседания состоялась официальная церемония подписания актов о передаче и сдаче техники, примененной в ходе внеочередных парламентских выборов в 2018 году. Документы подписали постоянный представитель ПРООН Дмитрий Марясин и руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян.