Кандидаты в члены ГКЗЭК встретились с депутатами

Представители парламентских фракций “Мой шаг” и “Процветающая Армения” встретились с кандидатами в члены Комиссии по защите экономической конкуренции К. Седракяном и Э. Чагаряном.

Как сообщает Арменпресс, кандидаты представили законодателям свои биографии и деятельность, обратились к существующим в этой сфере проблемам.

Они представили подробности, как они будут работать в этом автономном органе, еслиполучат одобрение депутатов.

Карен Седракян и Эдгар Чагарян ответили на многочисленные вопросы депутатов.

Кандидатуры Карена Седракяна и Эдгара Чагарянадля избрания на должности членов Комиссии по защите экономической конкуренции Армении предложил премьер-министр РА.

Вопрос их избрания планируется обсудить на внеочередной сессии НС, созванной 28 июня.