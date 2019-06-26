Полиция Армении в Араратской области осуществила усиленную службу: обнаружены наркотики, оружие и боеприпасы

21 и 22 июня подразделения Араратского областного управления полиции, в целях сохранения общественной безопасности, осуществили усиленную службу.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, в усиленной службе участвовали также и обслуживающие область дорожные полицейские и сотрудники подразделений Главного управления государственной охраны Араратской области.

110 полицейских, 28 нарядов по разным подозрениям подвергли приводу 23 человека, осуществили проверки в домах около 30 криминальных авторитетов, проживающих в области.

В ходе усиленной службы полицейские Арарата выявили случай незаконного оборота наркотиков, обнаружили незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы и разыскиваемое лицо, которое также подвергли приводу.

В ходе двухдневной усиленной службы по фактам нарушений различных правил дорожного движения составлено 152 протокола, в том числе 29 за превышение скорости. На охраняемые территории было перевезено 19 транспортных средств, 5 водителей употребляли алкоголь, а 14 не имели соответствующих документов.

С целью соблюдения правил сосуществования и безопасности движения полицейские Арарата будут периодически осуществлять подобные усиленные дежурства.