"Ад наступает": в Европу пришла аномальная жара

Европейские страны накрыла аномальная жара, температура воздуха в некоторых странах может превысить 40 градусов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Так, в Мадриде до конца недели температура установится на уровне 41 градуса, в Париже, Берлине и Риме – 36-38 градусов. Пик жары ожидается 26-28 июня.

Как отмечают метеорологи, высокую температуру на европейскую часть континента приносят порывы ветра из Сахары. Франция предупредила об "оранжевом" уровне опасности, а испанские синоптики назвали пришедшую в страну погоду "инфернальной".

"Ад наступает", — написала мадридский метеоролог @slaplana_tve.

Специалисты подчеркивают, что такая погода может быть особенно опасной для детей, пожилых людей, а также тех, кто обладает слабой иммунной системой.

Французский метеоролог Гийом Возница не сомневается, что новый рекорд будет установлен уже в пятницу – в этот день синоптики ожидают до 45 градусов тепла.

Помимо Франции национальные рекорды июньской жары могут быть побиты в Австрии (нынешний – 38,6 градуса Цельсия), Германии (38,5), Швейцарии (37,2).

Самая сильная жара в новейшей истории была зафиксирована во Франции в 2003 году, когда за два месяца из-за осложнений, связанных с рекордными температурами, погибли 15 тысяч человек.