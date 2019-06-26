Стоимость перелета в Грузию выросла на треть после запрета прямых рейсов

Спрос на билеты в Грузию из российских городов сократился вдвое после запрета на авиарейсы, при этом минимальная стоимость перелета с пересадкой оказалась на треть выше, чем на прямых рейсах, показало исследование сервиса путешествий Туту.ру, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Как показал анализ поисковых запросов из всех российских городов на авиабилеты в Грузию после 21 июня, средняя цена самого дешевого прямого перелета с вылетом с 1 по 7 июля составляет 7 079 рублей, а пересадочного - 9 462 рублей. Таким образом, средний чек в Грузию вырос на треть (на 34%). Спрос на билеты, по предварительным данным, упал более чем в два раза", - сообщили в пресс-службе сервиса в среду.