Никол Пашинян с официальным визитом посетит Вьетнам и Сингапур

Делегация во главе с премьер-министром Армении НиколомПашиняном с официальным визитом посетит Социалистическую Республику Вьетнам и Республику Сингапур.

Как передаетАрменпресс, об этом говорится на официальном сайте правительства Армении e-gov.am

Правительственная делегация во Вьетнаме будет с 4 по 6 июля, а в Сингапуре – с 7 по 9 июля.

В составе делегации премьер-министр Армении Никол Пашинян, супруга премьер-министра Анна Акопян, министр иностранных дел ЗограбМнацаканян, министр высокотехнологичной промышленности АкопАршакян, министр экономики Тигран Хачатрян и другие должностные лица.

В период визита премьера, обязанности премьер-министра Республики Армения будет исполнять вице-премьер Тигран Авинян.