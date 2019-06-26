Лавров: Россия призывает США и Иран отойти от опасной черты

Москва убеждает Вашингтон и Тегеран урегулировать разногласия посредством диалога. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом на пресс-конференции в среду заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы будем убеждать американских и иранских коллег в том, что надо отойти от этой опасной черты и начать регулировать противоречия через цивилизованный диалог. Конечно, это предполагает прекращение политики ультиматумов, санкций и шантажа", - подчеркнул министр.

Министр отметил, что возможный военный сценарий вокруг Ирана может стать губительным и вызвать международный кризис.

"Это будет губительно и для региона Ближнего Востока, и для Северной Африки. Это будет международный кризис", - резюмировал Лавров.