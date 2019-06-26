Джордж Мартин прочит сериалу "Чернобыль" "грузовик" наград
15:25, 26 Июнь, 2019
Автор серии книг "Песнь льда и пламени", ставших основой сюжета "Игры престолов", высоко оценил сериал "Чернобыль" в своем Twitter.
Джордж Мартин сообщил в посте, что посмотрел сериал от канала HBO и назвал его "страшным, захватывающим и душераздирающим" зрелищем, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Если это шоу не получит целый грузовик наград на премии "Эмми", то в Голливуде нет справедливости", - считает писатель.
Джордж Мартин особо отметил " потрясающую игру талантливого Джарреда Харриса", исполнившего роль профессора Легасова.
Церемония вручения телевизионных наград "Эмми" пройдет 27 июля в Лос-Анджелесе.