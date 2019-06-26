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Джордж Мартин прочит сериалу "Чернобыль" "грузовик" наград


Автор серии книг "Песнь льда и пламени", ставших основой сюжета "Игры престолов", высоко оценил сериал "Чернобыль" в своем Twitter.

Джордж Мартин сообщил в посте, что посмотрел сериал от канала HBO и назвал его "страшным, захватывающим и душераздирающим" зрелищем, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если это шоу не получит целый грузовик наград на премии "Эмми", то в Голливуде нет справедливости", - считает писатель.

Джордж Мартин особо отметил " потрясающую игру талантливого Джарреда Харриса", исполнившего роль профессора Легасова.

Церемония вручения телевизионных наград "Эмми" пройдет 27 июля в Лос-Анджелесе.

 




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