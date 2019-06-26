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Католикос Всех Армян принял Анну Акопян


Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительных фондов “Мой шаг” и “Город улыбок Cityofsmile”  Анна Акопян вечером 25 июня посетила Первопрестольный Святой Эчмиадзин и встретилась с Его Святейшеством Католикосом Всех Армян Гарегином II.

Как сообщили Арменпресс в офисе Анны Акопян, на встрече Акопян представила деятельность двух руководимых ею фондов, программы и уже осуществленные работы.

Был обсужден ряд вопросов, связанных с реализацией Первопрестолом и фондами “Мой шаг” и “Город улыбок” совместных образовательных, социальных, здравоохранительных программ.




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