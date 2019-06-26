По факту убийства 25-летней жительницы Еревана в административных районах Кентрон и Норк-Мараш Ереванского следственного комитета Следственного комитета Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело.

Как сообщилиАрменпресс в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, подозреваемыйзадержан.

Начальнику Центрального отдела управления города Еревана Полиции РА был представлен рапорт о том, что в одном из домов, прилегающих к улице Норк-Мараш 17 города Ереван житель города Чаренцаван 1990 года рождения убил 25-летнюю жительницу Еревана и спрятал труп в чулане указанного дома.

На место происшествия сразу же выехала оперативно-следственная группа и при осмотре указанного дома обнаружила тело 25-летней женщины со следами колото-резаных ран и повреждений нанесенных тупым предметом.

По данному факту 26 июня 2019 года в следственном отделе административных районов Кентрон и Норк-Мараш следственного управления города Ереван Следственного комитета Армении было возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 104 УК Армении.

В результате предпринятых по уголовному делу необходимых мер 28-летний молодой человек задержан по подозрению в убийстве 25-летней девушки.

Предпринимаются меры по обеспечению всестороннего, полного и объективного расследования обстоятельств инцидента.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.