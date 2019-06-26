Освобождены почти все задержанные в ходе беспорядков в Тбилиси

Тбилисский городской суд освободили еще 51 человека, задержанного в ходе беспорядков на акции протеста в Тбилиси и последующего разгона 20-21 июня, говорится в сообщении на сайте суда.

Всего были задержаны 305 человек, 121 из которых отправили под арест за нарушение Кодекса административных правонарушений. Остальных освободили, выписав штраф, либо дав словесное предупреждение.

По данным на вторник, под арестом оставались 54 человека,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Всех их суд признал виновными в совершении мелкого хулиганства и неповиновении законному требованию полиции.





