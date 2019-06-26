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В Армении погиб военнослужащий


В Армении при невыясненных пока обстоятельствах погиб военнослужащий. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МО АрменииАрцрунОваннисян.

“Скончался военнослужащий АйкСуренович Алавердян, обстоятельства выясняются”, - написал Ованнисян.

АрцрунОваннисян сообщил Арменпресс, что инцидент произошел в Армавире.Айк Алавердян военнослужащий срочной службы.




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