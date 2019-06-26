АртакАпитонян встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы прессы

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения АртакАпитонян 25 июня в Вене встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы прессы Харлемом Дезиром (HarlemDésir).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники высоко оценили тесное и эффективное сотрудничество между офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы прессы и соответствующими государственными органами Армении и усилия правительства по обеспечению свободы слова и прессы в стране.

АртакАпитонян подтвердил приверженность правительства Армении продолжать реформы, направленные на укрепление демократии, подчеркнув в этом контексте роль свободной прессы. Собеседники обменялись мнениями о сотрудничестве между Арменией и международными структурами и обоюдно подчеркнули важность дальнейшего повышения эффективности в этом направлении.