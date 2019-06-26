Вице-губернатор Арагацотна освобожден от должности

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна заместитель губернатора АрагацотнаАнаитСаргсян освобождена от занимаемой должности.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте правительства Арменииe-gov.am

Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона РА “Об общественной службе”, Анаит Саркисян освобождена от должности заместителя губернатора Арагацотнской области РА”, - говорится в тексте решения.