Партия “Просвещенная Армения” не видит в деле Роберта Кочаряна элементов политического преследования

Представители парламентской фракции “Просвещенная Армения” считают, что в деле второго президента Армении Роберта Кочаряна прокуратура и обвиняемая сторона находятся в равных условиях, и не видят в деле элементов политического преследования. Как передает Арменпресс, представители фракции такую точку зрения высказали на брифинге в парламенте Армении.

“Происходит конкурентное судебное разбирательство, то есть стороны имеют право на обжалование всех решений. И прокуратура и обвиняемая находятся в равных условиях. Следовательно, идет обычный процессуальный процесс и, на мой взгляд, он не должен ничем отличаться от других судебных процессов, должны сохраняться одни и те же принципы”, - сказал депутат Карен Симонян.

Он отметил, что не нужно забывать, что это судебный процесс, и для всех должны быть равные условия: не имеет значения, дело относится ко второму президенту или к обычному гражданину. Все граждане должны проходить те же процедуры, иметь возможность того же судебного разбирательства, это сейчас имеет сторона обвинения”, - отметил он.

Депутат той же фракции Ани Самсонян, отвечая на вопрос, видит ли она в этом деле элементы политического преследования, отметила, что нет, не видит подобных элементов. “Этот процесс для нас является чисто правовым. По делу Роберта Кочаряна осуществляется судебный процесс, и мы следим за этими процессом. Как суд решает, так события и развиваются, то есть это сугубо судебный процесс. И для нас этот процесс не имеет первостепенного значения, дело передано правосудию”, - отметилаСамсонян.

Решением Апелляционного уголовного суда от 25 июня отменены личные поручительства бывшего и нынешнего президентов Арцаха, избранные в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, и принято решение применить в качестве меры пресечения арест. 25 июня, для исполнения решения суда об аресте, Кочарян добровольно явился в уголовно-исполнительное учреждение “Ереван-Кентрон”, находящееся в здании СНБ.