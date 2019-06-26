Иран для привлечения туристов отменил проставление штампов в паспортах

Президент Ирана Хасан Рухани распорядился отменить проставление штампов о въезде и выезде в паспорта иностранных граждан, прибывающих в страну, сообщает агентство Tasnimnews.

Власти Ирана рассчитывают, что это решение позволит привлечь в страну больше туристов, которые сейчас опасаются приезжать из-за потенциальных проблем с американской визой,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В прошлом году власти США объявили, что путешественники, у которых в паспорте есть отметки о посещении некоторых стран, в том числе, Ирана, могут столкнуться с проблемами при получении визы.

Как уточняется на сайте МИДа Ирана, для въезда паспорт иностранца должен быть действителен не менее 6 месяцев после даты выезда из страны.

По данным издания, в 2018 году Иран посетили 7,8 млн иностранных туристов, это на 50% больше, чем годом ранее.