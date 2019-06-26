Вопросы, материалы, законодательство по армянскому языку в одном месте: Комитет по языку запустит свой официальный сайт

Комитет по языку в июле запустит свой официальный сайт.Он будет работать по адресам:“langcom.am” и “լեզվիկոմիտե.հայ”. Сайт будет служить официальной новостной и языковой площадкой комитета, оснащенной различными материалам и даже играми. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре» Арменпресс " сказал председатель Комитета по языку Давид Гюрджинян.

На сайте комитета вы сможете ознакомиться с новостями, найти все наши призывы и обращения, связанные с языковыми проблемами. Будет установлено языковое законодательство. Кроме того, будут игры, связанные с языком, ссылки на известные словари и т.д.”, - сказал Давид Гюрджинян.

Подводя итоги работы за первое полугодие, Давид Гюрджинян отметил, что создан логотип комитета, разработаны цветовые решения, на их основе составлены официальные бланки и визитные карточки Комитета по языку. Была проведена активная работа в цифровом пространстве. На странице комитета в Facebook в течение года было сделано более 700 записей, были отправлены ответы на сотни писем, полученных от пользователей. Число подписчиков страницы приближается к 22 тысячам. СМИ, органам местного самоуправления и государственным органам направлено более двух десятков рекомендаций. Наши призывы уже известны, узнаваемы, люди ждут их. Они отправляются по сотням адресов. В них мы обращаемся к языковым проблемам, к вопросам, концентрируя на них внимание различных слоев общества”, - сказал Давид Гюрджинян.

В каких сферах чаще возникают языковые проблемы? В ответ на вопрос Давид Гюрджинян выделил эфир радиотелевидения. Проблемы возникают и в передачах, и в фильмах, мультфильмах, даже в новостях.

“Наши сотрудники следят за эфиром и отправляют бюллетени СМИ. Реакция всегда бывает положительной и благодарной, имеет ли она последствия, это проблема. Иногда опубликовывают, передают наши призывы,но в следующий раз видим ту же ошибку”,-сказал председатель комитета.

В связи с речью чиновников мы получаем много писема. Говоря о речи чиновников, Давид Гюрджинян отметил, что наши чиновники хорошо знают армянский язык. Есть точки зрения, что речь должна быть строго в соответствии с правилами, некоторые считают, что времена изменились, язык тоже меняется и т. д. Мое мнение ни на чьей стороне, нужно знать где и как говорить. Если перед трибуной, в правительстве, в эфире и в других подобных местах, то да, речь должна быть соответственной правилам. Если же человек делает запись на своей личной странице, в социальной сети, то она личная. Здесь контроль и подход должен быть другим”, - сказал Давид Гюрджинян.