ФФА за пределами Еревана построит новый национальный стадион: Ванецян

Федерация футбола Армении за пределами Еревана построит новый национальный стадион.

Как передаетАрменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал президент ФФА Артур Ванецян. “Основная причина строительства Национального стадиона за пределами Еревана в том, что Ереван очень плотно застроен, и если нам удастся построить стадион в области, то рядом с полем будут построены другие инфраструктуры, тем самым способствуя развитию областей”, - сказал он. По словам Ванецяна, стадион “Раздан” - исторический, однако его ремонт потребует огромных денег. ФФА не имеет столько денег, для этого нужен другой инвестор. По оценке специалистов, как бы он не был отремонтирован, он не будет соответствовать международным стандартам”,-отметил он.