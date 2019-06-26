Депутат фракции “Мой шаг” считает, что дело Кочаряна осуществляется в рамках законности

Фракция “Мой шаг” Национального собрания РА не спешит содержательно говорить о деле второго президента РА Роберта Кочаряна, поскольку по объективным причинам они владеют лишь отрывочными сведениями о деле, кроме того, имеют в виду принцип разделения властей. Тем не менее, депутат от фракции Анна Карапетян считает, что в отношении Кочаряна нет никакого политического преследования, процесс осуществляется в рамках законности.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе брифинга сказала депутат фракции, касаясь решения об аресте Кочаряна.

Депутат Анна Карапетян отметила, что не разделяет точку зрения Кочаряна о том, что в стране нет закона и законности, и мнение его сторонников о том, что осуществляется политическое преследование. “Конечно, по-моему, никакого политического преследования нет. Изначально были сомнения относительно законности решения о приостановлении дела и направлении его в КС. И представители правопреемников потерпевших, и прокуратура направили апелляционные жалобы именно на этих основаниях. Но поскольку я еще не полностью знакома с обоснованиями судебного акта, воздержусь комментировать судебный акт, и поговорим об этом после ознакомления. Никаких политических преследований нет, процесс осуществляется в рамках законности и в соответствии с законами”, - сказала Карапетян.

Депутат Сурен Григорян прокомментировал, почему они не говорят о деле содержательно. “Во-первых, поскольку это исходит из принципа разделения властей. Будет неверно, если НС, как законодательная власть, будет комментировать обстоятельства отдельного судебного дела в рамках принимаемых в нем решений. Вторая причина – содержательная”, - отметил Григорян. Сколько бы оно ни освещалось, по отрывкам по делу, не нужно делать целостные выводы.

Анна Карапетян отметила, что поскольку судебный акт был опубликован вчера, они не могли быть знакомы со всеми обоснованиями, следовательно, на данный момент по этой части не хотят выражать какого-либо мнения и наблюдения, чтобы не было бы неправильного восприятия.

Анна Карапетян отметила, что основным общественным требованием является раскрытие дела 1-го марта, и они будут ждать этого раскрытия.

Решением Апелляционного уголовного суда от 25 июня отменено личное поручительство бывшего и нынешнего президентов Арцаха, избранное в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, и принято решение применить в качестве меры пресечения арест. 25 июня, для исполнения решения суда об аресте, Кочарян добровольно явился в уголовно-исполнительное учреждение “Ереван-Кентрон”, находящееся в здании СНБ.