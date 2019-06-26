В результате столкновений в Тбилиси ранен армянин гражданин Грузии

Среди пострадавших в результате столкновений, произошедших в ночь с 20 на 21 июня в Тбилиси, армянин по национальности, гражданин Грузии Давид Григорян, получил ранения в области головы. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Грузии, Давида Григоряна прооперировали, сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное и видят тенденцию к выздоровлению.

“Дипломаты посольства Армении в Грузии посетили больницу и на месте поинтересовались состоянием пострадавшего. Посольство поддерживает постоянную связь с врачами и выступает с заявлениями о состоянии здоровья Давида Григоряна”, - отмечают в посольстве.