Армянский футбол ожидает серьезное будущее: Артур Ванецян

Президент федерации футбола Армении Артур Ванецян во время очередного форума ФФА в своей большой речи коснулся задач федерации, видения развития футбола и предстоящих программ.

“Я вступил в должность президента федерации футбола Армении 22 сентября 2018 года, и с этого дня в Федерации началась широкомасштабная работа, которая уже принесла ощутимые результаты. Я объявил, что ФФА будет уделять большое внимание областям, и как самую серьезную программу, мы начали строительство стадионов с искусственным покрытием. Это отличный способ стимулировать массовый футбол”, - по сообщению Арменпресс сказал президент ФФА.

В следующем месяце Федерация собирается открыть 26 стадионов - в Араратской, ВайоцДзорской и Гегаркуникской областях. В течение следующих 4 месяцев планируется строительство еще 26 стадионов. На этот проект в общей сложности было потрачено 1,5 млн долларов США. Параллельно ФФА начинает работу в направлении строительства еще 26 стадионов, на которые будет потрачено еще 750 тысяч долларов.

Говоря о техническом директоре ФФА ХинесеМелендесе, Ванецян отметил, что с января по сей день, испанец работает в Армении, видны положительные результаты его работы.“Я несколько раз лично встречался с ним и обсуждал будущее армянского футбола, и сейчас у меня есть уверенность, что наш футбол будет иметь серьезное будущее. С помощью ХинесаМелендеса мы делаем серьезные институциональные изменения в футболе”, - сказал он.

Ванецян особо подчеркнул, что новые программы увеличивают финансовое бремя, однако Федерация готова решать эти проблемы.“Мы серьезно работаем в направлении создания женской национальной команды, и мы сделали массовость женского футбола одним из приоритетных направлений. Большое внимание уделяется и футзалу”, - сказал президент ФФА.

По словам главы федерации, в Армении развивается и клубный футбол, хотя существует ряд проблем: “Многие клубы не спешат инвестировать в инфраструктуру. Это серьезнейшая проблема, и мы сейчас меняем политику предоставления инфраструктур. Мы не строим и дарим клубу, а с желающими осуществляем совместную инвестиционную программу”, - отметил он.

Ванецян с большим воодушевлением отметил последние две победы сборной Армении и сказал: “Надеемся, что достигнутый успех будет продолжен, и мы, ФФА и я лично, всегда будем рядом с футболистами и тренерами”.