В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана

Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.

Жители близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.

Вулкан выбросил столб пепла на высоту около 13 тысяч метров, заявил представитель Вулканической Обсерватории в городе Рабаул Стив Сондерс. Вулкан в течение последних нескольких недель подавал признаки повышенной активности. Большую часть пепла ветром унесло в море,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Папуа - Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.