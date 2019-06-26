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В резиденции президента Арцаха состоялась церемония награждения


В резиденции президента Республики Арцах 26 июня состоялась торжественная церемония награждения по случаю 95-летия создания статистической системы Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент поздравил сотрудников системы с юбилеем, отметил важность работы статистической службы, пожелал всем успехов и всех благ.


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