Мир близок к краю, за которым есть риск потерять контроль, заявил Туск

Глава Евросовета Дональд Туск в преддверии саммита G20 предостерег его участников от риска утратить контроль над происходящими в мире процессами, призвав работать над разрешением кризисов и учесть уроки Нагасаки.

Саммит G20 в японской Осаке состоится 28-29 июня. В преддверии встречи Туск посетил мемориал в городе Нагасаки.

"Даже такой короткий визит заставил меня осознать, насколько трагичен урок Нагасаки, и все же, насколько он полон надежды. Сегодня, за два дня до встречи мировых лидеров в Осаке, это также должно стать уроком ответственности за наше общее будущее", - говорится в заявлении Туска,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мировая арена не может стать местом, где сильные будут диктовать свои условия слабым без каких-либо оговорок, где эгоизм будет доминировать над солидарностью, а националистические эмоции будут доминировать над здравым смыслом. Вы должны понимать: вы несете ответственность не только за свои интересы, но прежде всего за мир и безопасный, справедливый миропорядок", - говорится в распространенном в среду заявлении.

"Все это показывает нам, насколько близко мир подошел к краю. Мы продолжаем делать вид, что полностью контролируем динамику событий и изменений, но это иллюзия. Осознание этих рисков должно стать основой для дискуссий в Осаке", - заключил он.