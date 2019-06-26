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Аршавир Гарамян назначен секретарем Совета безопасности Республики Арцах


26 июня президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому Аршавир Гарамян назначен секретарем Совета безопасности Республики Арцах и освобожден от должности представителя президента Республики Арцах по особым поручениям.

Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.




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