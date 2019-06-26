На Украине 1 июля начнутся совместные с США учения Sea Breeze 2019

Международные украинско-американские учения Sea Breeze 2019 в начале июля будут проходить на Дунае и в Черном море, а также на суше и в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"1 июля на Украине начнутся украинско-американские учения Sea Breeze 2019. Традиционно они будут проходить на море, суше, в воздухе и под водой", - проинформировала пресс-служба,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам начальника Регионального управления морской охраны Олега Костура, на реке Дунай будут проходить международные учения совместно с Румынией. "Также мы запланировали с представителями береговой охраны Грузии - во время их визита в порт Одессы - проведение несколько совместных тренировок-учений", - добавил он.

Ранее в пресс-службе Национальной гвардии Украины сообщали, что учения Sea Breeze 2019 будут проходить до 12 июля в северо-западной части Черного моря в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Многонациональные военные учения Sea Breeze 2019 проводятся на Украине с 1997 года.