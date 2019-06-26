“Здоровье правосудию, правосудие здоровью”: Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков

7 декабря 1987 года Генеральная конференция ООН приняла декларацию, согласно которой в знак решимости усилить действия и сотрудничество для создания Международного общества, лишенного наркомании, было принято решение отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Минздрава Армении, этой декларацией для борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом предлагаются дальнейшие мероприятия, основанные на конвенциях, принятых Генеральной Ассамблеей ООН.

Значение дня 26 июня 2019 года - “Здоровье для правосудия, правосудие для здоровья”.

Лозунг этого года подчеркивает, что правосудие и здоровье - это две стороны одной медали, когда речь идет о решении проблем, обусловленных наркотиками. А эффективное решение проблемы требует, чтобы компетентные органы уголовного правосудия, здравоохранения и социальных служб, в соответствии с международными конвенциями по контролю за наркотиками, учитывая обязательства по правам человека и сферу стабильного развития, работали бы рука об руку.

Этот Международный день является поводом для информирования широких слоев общества о глобальной проблеме, вызывающей беспокойство, в то же время представляя достижения в этой сфере.

В 1993 году Армения, вступив в ООН, с целью борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, ратифицировала конвенции, принятые Генеральной Ассамблеей ООН.

Распоряжением президента Республики Армения от 30 декабря 2014 года № 226-н “Об утверждении Национальной стратегии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Республике Армения” были указаны стратегические направления борьбы с злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом. В мероприятия вовлечены почти все ведомства, в том числе и Министерство здравоохранения РА, благодаря которому на всей территории республики усилена наркологическая служба, и гражданам РА предоставляются бесплатная наркологическая медицинская помощь и услуги.

Число наркоманов в мире, согласно национальному докладу от 22 июня 2017 года, составляет около 1/4 млрд человек, 29,5 млн из них имеют психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением наркотиков.

В Армении по состоянию на 1 января 2019 года число наркоманов составляет 6951, по сравнению с 6544 прошлого года , наблюдается рост на 6%, 116 из которых женщины, опиоидные наркоманы - 2552, из которых женщины - 42, каннабиноидные наркоманы - 4394, из которых женщины - 74, 5 - кокаиновые наркоманы.

Из них 64% - в возрасте 28-49 лет, 19,5% - 50-64 лет, 18% - 19-27 лет, 68 человек 65 лет и старше, 18 летних -11 человек, до 16-17 лет-5 человек.

На первом месте по распространенности Ереван-3645 или 52%, на втором-Армавирская область-805 наркоманов или 12%, на третьем-Котайкская область-685 или 10%.