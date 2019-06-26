Армянские и российские таможенники провели совместные учения

Управление по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов РА совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы РФ провели очередные совместные учения.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, в ситуациях, близких к реальным условиям между таможенными служащиемиАрмении и России, состоялся обмен практическим опытом по предотвращению незаконного оборота наркотиков.

Учения прошли в два этапа. В ходе первого этапа сотрудники Управления по борьбе с контрабандой КГД РА были в Москве, а во втором туре российские коллеги приехали в Ереван.

По сценарию, полная цепочка перевозки наркотиков из аэропорта до адресата, в рамках контролируемой международной поставки, была раскрыта благодаря обмену информацией между странами-партнерами.

В мероприятие были вовлечены и сотрудники отдела по борьбе с контрабандой КГД и отдела быстрого реагирования Управления по расследованию и оперативно-розыскным работам.

Посредством регулярных учений Комитет государственных доходов совершенствует методы борьбы с международным незаконным оборотом наркотиков.