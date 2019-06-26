Армянские саперы, осуществляющие гуманитарную миссию в Сирии, с 8 по 25 июня разминировали территорию в 1650 кв. м

Саперы очередной группы, осуществляющей гуманитарную миссию в Сирийской Арабской Республике, с 8 июня по 25 июня во время технических исследований и работ по очистке разминировали территорию в 1650 кв. м.

Как сообщила Арменпресс пресс-секретарь Центра гуманитарного разминирования и экспертизы НазелиЭлбакян, врачи армянской гуманитарной группы за тот же период оказали терапевтическую помощь 92 гражданам, лучевым исследованиям подверглись 86 больных, анестезиологическими услугами воспользовались 8 граждан, педиатр обследовал и назначил соответствующее лечение 22 детям.