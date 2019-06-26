Председатель Следственного комитета наградил сотрудников ГНКО “Научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы” МЗ РА

Председатель Следственного комитета РА Айк Григорян в связи с профессиональным праздником медицинских работников руководителя и сотрудников ГНКО “Научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы” МЗ РА наградил медалью “За сотрудничество”.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета РА, памятной медалью “За сотрудничество” награждены директор ГНКО “Научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы” Министерства здравоохранения РА МгерБишарян, начальник отдела города Еревана того же ГНКО ШаваршГеворгян и заведующий отдела экспертизы трупов СанасарСевоян.

Председатель СК особо подчеркнул важность работы экспертов в деле раскрытия преступлений, отметив, что раскрытие любого преступления является результатом эффективной работы и сотрудничества следователей, полицейских и экспертов.

Директор ГНКО “Научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы” МгерБишарян, в свою очередь, поблагодарил председателя СК за высокую оценку проделанной работы. ”Я благодарен за оценку нашей скромной работы. Эти награды обязывают нас работать со Следственным комитетомболее тесно и эффективно”, - сказал МгерБишарян.