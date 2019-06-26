Новый футболист “Арарат-Армении” из Нидерландов
Вкоманде чемпионе Армении по футболу “Арарат-Армении” новый футболист из Нидерландов. Как передает Арменпресс”, к клубу присоединился 31-летний голландский фланговый полузащитник ФурджелНарсинг.
Выступал в голландских клубах “АЗ Алкмар”, “Волендам”, “Цволе”, “Камбур” и ряде других. В составе “Цволе” стал чемпионом второй лиги Голландии и обладателем Кубка Голландии.
До перехода в “Арарат-Армению” играл за клуб ”Де Графсхап”.
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